Kirby’s Dream Buffet - Obtenez des musiques gratuites avec les sauvegardes des anciens jeux Kirby

Si jamais vous avez fait l'acquisition de Kirby’s Dream Buffet sur l'eShop de la Nintendo Switch, une petite surprise vous attend si vous êtes fan de la petite boule rose. En effet, si jamais vous avez dans votre Nintendo Switch des données de sauvegarde de Kirby Star Allies, Kirby et le Monde Oublié, Kirby Fighters 2 ou encore Super Kirby Clash, vous pourrez débloquer des musiques supplémentaires pour accompagner vos parties. Plus précisément, ce sont 3 musiques par jeu qui seront débloquées.

Un jeu de courses à savourer !

Dévalez les pentes avec gourmandise pour remporter la victoire dans Kirby’s Dream Buffet sur Nintendo Switch !

Un Grand prix Gourmet

Voici une compétition qui ne vous laissera pas sur votre faim ! Jusqu'à quatre Kirby affamés doivent rivaliser de gourmandise dans des courses et des mini-jeux, sur des circuits croustillants et débordants de crème, de chocolat, de crème glacée et autres délices.

Pour commencer, il leur faudra engloutir des montagnes de fraises pour remporter la course ! Les règles sont simples : dévaler la pente et avaler un maximum de fraises. Plus vous en gobez, plus vous grandissez et prenez de la vitesse.

Évitez les adversaires, même craquants, qui veulent vous ralentir, et utilisez les délicieux snacks de pouvoirs pour permettre à Kirby de garder le rythme !

Vous ne ferez qu'une bouchée du mini-jeu suivant. Bondissez et percutez vos rivaux affamés pour croquer avant eux les fraises qui pleuvent sur l'arène.

Et si vous restez sur votre faim, n'hésitez pas à avoir la dent dure avec vos adversaires durant la course qui précédera le prochain stage.

Ensuite : Chacun pour soi ! Vos adversaires ne sont pas en sucre et n'auront que ce qu'ils méritent dans ce savoureux défi en temps limité. Poussez-les hors du stage et engloutissez leurs fraises tout en protégeant les vôtres ! Si vous tombez, n'ayez crainte : vous pourrez revenir en flottant sur le ring pour tenter de vous refaire.

Vient enfin le moment de la pesée. Le vainqueur est le Kirby le plus rond et le plus lourd !

La victoire vient en mangeant !

Des boîtes à snacks remplies de délicieux snacks de pouvoirs sont semées sur les circuits et les stages du Chacun pour soi. Elles peuvent transformer Kirby en un chocolat rocher capable de renverser les ennemis, un piment torche faisant voler les obstacles à toute vitesse, et en bien d'autres choses encore !

Régalez-vous entre amis

Un repas partagé est toujours meilleur ! Invitez vos amis à savourer avec vous une partie de Kirby’s Dream Buffet en multijoueur local ou en ligne.

Jouez à 1 contre 1 sur la même console, rivalisez pour les snacks avec trois autres joueurs en mode multijoueur local ou défiez des amis lointains en ligne en partageant un mot de passe.

La compétition vous a ouvert l'appétit ? Affrontez des joueurs du monde entier grâce au multijoueur en ligne.

Des costumes à croquer et de délicieuses récompenses

Vous en reprendrez bien un peu ! En engloutissant des fraises, vous améliorerez votre rang de gourmet et gagnerez ainsi le droit d'accéder à de savoureux bonus ! Déverrouillez de nouvelles couleurs pour Kirby et une multitude de costumes, dont certains vous rappelleront des visages connus.

En jouant, vous déverrouillerez aussi des biscuits ornés de dessins de la série Kirby que vous pourrez utiliser pour décorer votre point de départ.