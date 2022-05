Kirby 64 - Nintendo met à jour l'application Nintendo 64 du Nintendo Switch Online et corrige le "game-breaking bug"

Nous vous en avions parlé ici, Nintendo a récemment confirmé la présence d'un "game-breaking bug" dans le jeu Kirby 64 : The Crystal Shards, disponible depuis peu sur l'application Nintendo 64 pour les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Après avoir confirmé travailler à l'élaboration d'un correctif visant à éliminer ce facheux bug, Nintendo vient de déployer la mise à jour 2.3.1 de l'application et semble avoir ainsi corriger ce défaut.

Un utilisateur twitter du nom de OatmealDome, très connu au sein des sphères de data mining, confirme la résolution du problème et explique (en langage technique) ce phénomène.

Outre ces distinctions techniques, OatmealDome semble certain que ce problème ne se renouvellera pas même s'il annonce être surpris de l'agencement et de l'utilisations des fichiers par l'émulateur Nintendo 64. Nintendo n'aura en tout cas pas traîné dans la résolution de ce problème.

Technical details!



The bug may have originated in N’s AOT recompiler for MIPS -> aarch64, since the only files updated were the AOT .nro and .pcb.



Interestingly, switchbrew says the NRO isn’t used, but those were the only files changed (not even the emulator main executable).