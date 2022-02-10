Kingdom Hearts - Les versions Cloud des 3 compilations parues sur Nintendo Switch bientôt inutilisables

Si Square Enix voulait donner du grain à moudre aux réfractaires du tout dématérialisé, ils viennent de taper dans le mille. Comme indiqué hier, Square Enix a fait l'annonce de KINGDOM HEARTS Collection sur Nintendo Switch 2, qui proposera les 3 compilations sorties à ce jour :

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3 + Re-Mind

Petite subtilité, ces 3 jeux sont déjà sortis en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch en Cloud Édition, à comprendre jouable avec une connexion internet permanente. Square Enix vient d'indiquer dans un communiqué que les versions Cloud sont à présent retirées de l'eShop de la Nintendo Switch. Quant aux personnes qui ont déjà acheté KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud, ou un des opus à l'unité, ils viennent d'apprendre via un communiqué officiel que les services Cloud liés à ces opus seront arrêtés le 9 juin 2027, rendant ainsi leur achat inutilisable.

Square Enix tente cependant de noyer le poisson en proposant une remise de -50% si vous souhaitez faire l'acquisition de KINGDOM HEARTS Collection ou des opus à l'unité sur Nintendo Switch 2, mais dans les faits, cela envoi un très mauvais signal aux consommateurs quand on les pousses à se pencher de plus en plus sur le tout dématérialisé, et sans proposer de solutions aux joueurs n'ayant pas franchi le cap vers la Nintendo Switch 2.