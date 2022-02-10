Nintendo Switch

Kingdom Hearts - Les versions Cloud des 3 compilations parues sur Nintendo Switch bientôt inutilisables

Par ggvanrom - Il y a 6 heures

Si Square Enix voulait donner du grain à moudre aux réfractaires du tout dématérialisé, ils viennent de taper dans le mille. Comme indiqué hier, Square Enix a fait l'annonce de KINGDOM HEARTS Collection sur Nintendo Switch 2, qui proposera les 3 compilations sorties à ce jour : 

  • Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix
  • Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue
  • Kingdom Hearts 3 + Re-Mind

Petite subtilité, ces 3 jeux sont déjà sortis en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch en Cloud Édition, à comprendre jouable avec une connexion internet permanente. Square Enix vient d'indiquer dans un communiqué que les versions Cloud sont à présent retirées de l'eShop de la Nintendo Switch. Quant aux personnes qui ont déjà acheté KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud, ou un des opus à l'unité, ils viennent d'apprendre via un communiqué officiel que les services Cloud liés à ces opus seront arrêtés le 9 juin 2027, rendant ainsi leur achat inutilisable.

Square Enix tente cependant de noyer le poisson en proposant une remise de -50% si vous souhaitez faire l'acquisition de KINGDOM HEARTS Collection ou des opus à l'unité sur Nintendo Switch 2, mais dans les faits, cela envoi un très mauvais signal aux consommateurs quand on les pousses à se pencher de plus en plus sur le tout dématérialisé, et sans proposer de solutions aux joueurs n'ayant pas franchi le cap vers la Nintendo Switch 2.

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud
Square Enix

  • 10 février 2022
  • Inconnue
  • Inconnue

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