Jump Rope Challenge : grâce à une imprimante 3D, transformez vos Joy-Con en véritable corde à sauter

Créé en confinement par les développeurs de Nintendo, Jump Rope Challenge est un petit jeu gratuit qui incite les possesseurs de Nintendo Switch a faire un peu de sport à la maison chaque jour en sautant devant son écran, en tenant les Joy-Con comme s'il s'agissait d'une corde à sauter invisible (voir détails ici.) Si le jeu arrive un peu après la bataille du confinement- en France tout du moins, il permet tout de même de se remettre en forme et semble d'ailleurs rencontrer un certain succès si on en croit les chiffres publiés par Nintendo qui a déjà comptabilisé 200 millions de sauts en trois jours !

Un succès qui a donné des idées à un certain DiegoHarrison qui a décidé d'aller plus loin en créant grâce à une imprimante 3D, des poignées spéciales dans lesquels enficher les Joy-Con, de façon à ce que la corde à sauter ne soit plus virtuelle ! Si vous voulez sauter le pas, et créer vos poignées, rendez vous sur Thingiverse

Source : Thingiverse