Jump Rope Challenge : bientôt indisponible sur l'eshop de la Nintendo Switch

Mise à la disposition des joueurs gratuitement sur l'eshop de la Nintendo Switch, Jump Rope Challenge est sur le point de disparaître sur le store de la console hybride de Nintendo. Annoncé en juin dernier , le jeu avait pour objectif de vous aider à faire votre exercice quotidien de façon ludique grâce aux joycons de la Nintendo Switch durant le confinement "mondiale".

Il vous reste alors jusqu'à fin septembre 2020 pour pouvoir télécharger Jump Rope Challenge et pouvoir y jouer.

Parviendrez-vous à faire 100 sauts par jour ?

Faites une petite pause sportive avec Jump Rope Challenge, disponible gratuitement sur Nintendo Switch ! Tenez les Joy-Con* et sautez sur place en bougeant les mains comme si vous teniez une corde à sauter !

Le lapin à l'écran reproduit vos mouvements pour que vous puissiez compter vos sauts et ainsi comptabiliser vos performances jour après jour. Bougez les bras et sautez au bon moment pour faire grimper votre score !

Le but est de faire 100 sauts par jour et c'est là que réside tout le challenge, car le score de chaque joueur peut être sauvegardé pour être amélioré encore et encore ! Vous pouvez aussi passer un Joy-Con à un proche pour sauter à deux et comptabiliser le nombre de sauts que vous arriverez à faire ensemble !

Si vous avez peur de faire trop de bruit en sautant, vous pouvez aussi simplement plier les genoux ou bouger les bras. Ces mouvements sont reconnus par le logiciel et vous permettent aussi de faire de l'exercice.

Remarque : Jump Rope Challenge ne sera disponible sur le Nintendo eShop que jusqu'à la fin du mois de septembre 2020.