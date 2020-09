Jump Rope Challenge : finalement le jeu reste disponible sur l'eShop "jusqu'à nouvel ordre"

Créé en plein confinement par des développeurs de chez Nintendo confinés chez eux, Jump Rope Challenge est un petit jeu gratuit qui a comme objectif de faire bouger les joueurs devant leur écran tout en les reliant entre eux avec un challenge commun. Initialement, le titre avait un côté exceptionnel et ne devait être disponible en téléchargement gratuit que jusqu'au 30 septembre , c'est à dire jusqu'à aujourd'hui (le jeu restant jouable pour celles et ceux l'ayant déjà téléchargé.) Cependant, il semble que Nintendo ait revu sa décision de retirer le jeu de l'eShop puisqu'un message a été publié sur le compte Twitter de Nintendo of America pour remercier les joueurs d'avoir effectuer près de 2,5 milliards de saut mais aussi pour leur indiquer que le titre restait disponible sur l'eShop "jusqu'à nouvel ordre".

Nintendo Japon a aussi confirmé l'info. Par contre, au moment d'écrire ces lignes, Nintendo Europe et Nintendo France n'ont pas encore publié de messages mais, selon toute vraisemblance, Jump Rope Challenge devrait rester disponible en téléchargement gratuit sur tous les eShop pour une période indéterminée.

Thanks to all players of #JumpRopeChallenge for recording 2.5 billion total jumps! As new jumpers are joining, the free download will be available until further notice and will not be removed from Nintendo #eShop on 9/30. pic.twitter.com/P9g7dXmmZe