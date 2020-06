Jump Rope Challenge : télécharger sur l'eShop un nouveau jeu gratuit Nintendo de saut à la corde virtuel

Nintendo surprend une nouvelle fois en sortant sur l'eShop de la Nintendo Switch un nouveau jeu gratuit original à télécharger donc, dès maintenant : le Jump Rope Challenge, un jeu de saut à la corde virtuel. L'idée c'est d'inciter les possesseurs de la console, et notamment les plus jeunes, à faire du sport quotidiennement en tenant les Joy-Con comme si on tenait une corde à sauter invisible... Un petit programme conçu "à la maison" par les développeurs de Nintendo justement pour favoriser la pratique sportive en cette période d'inactivité forcée pour beaucoup d 'enfants.... Ne reculant devant rien pour vous informer , retrouvez notre vidéo du challenge sur cette page.

A noter que le Jump Rope Challenge ne sera téléchargeable que pendant une période limitée, jusqu'à la fin du mois de septembre.