Interview Exclusive Dotemu: Streets of Rage 4

Le 5 Mai dernier, vous avez pu lire le test de Streets of Rage 4 qui a reçu la très bonne note de 8,5/10. En complément à cet article, nous avons pu nous entretenir avec Jessica Richard, communication Manager à Dotemu, l'éditeur du jeu, concernant le développement du titre et de son futur.

Pouvez-vous vous présenter ?

Dotemu: Dotemu existe depuis 2007. La société s’est d’abord spécialisée dans l’adaptation d'anciens jeux sur des systèmes d'exploitation plus récents. Depuis 2016, le studio réalise aussi des remakes et suites de licences des années fin 80/ début 90. En collaboration avec d’autres studios, nous avons publié Pang Adventures, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 2 et Streets of Rage 4.

Dans les crédits de Streets of Rage 4, nous pouvons apercevoir que 3 sociétés ont travaillé sur ce jeu. Quelles ont été les fonctions de chacunes ?

Dotemu se charge de toute la production et de l’édition du jeu, ainsi que du game design, Guard Crush Games a géré la programmation et Lizardcube l’aspect graphique et artistique du jeu.

En combien de temps de développement Streets of Rage 4 a-t-il été créé ?

Environ 2 ans et demi.

Les jeux Lizardcube ont ce point commun de bénéficier d'une direction artistique exceptionnelle. Est-ce la même personne qui a dessiné les personnages de Wonder Boy: The Dragon's Trap et Streets of Rage 4 ?

Absolument, il s’agit de Ben Fiquet et il est effectivement incroyable :) Sur Streets of Rage 4, il est aussi accompagné de Julian You qui a dessiné et colorisé tous les décors !

Les combattants rétro sont un ajout vraiment sympa pour les fans mais leurs panoplies de coups archaïques les rendent moins puissants et intéressants à jouer. Pourquoi ne pas leur avoir donner des coups supplémentaires pour combattre à arme égale avec leurs homologues de 2020 ?

Nous pensons à l’inverse que les personnages rétros apportent de la profondeur au gameplay ainsi qu’un challenge supplémentaire. De plus, les joueurs de la première heure sont ravis de retrouver leurs personnages préférés ainsi que leur moves d’origine, même si certaines attaques ont été légèrement modifiées pour des questions d’équilibrage. Sur ce genre de projet, on est toujours sur la corde raide entre nostalgie pure et gameplay efficace. Les personnages rétros associés aux personnages 2020 nous semblent être un bon équilibre pour satisfaire un maximum de fans et rendre le jeu vraiment unique.

Streets of Rage 3 avait le gameplay le plus dynamique et étoffé de la série. Dans ce 4ème épisode, le gameplay est encore plus riche mais les possibilités de courir et de faire les roulades verticales ont disparu. Pouvons-nous connaître la cause de ce changement ?

Du point de vue du gameplay, Streets of Rage 4 s’inspire plutôt de Streets of Rage 2. Cherry peut néanmoins courir comme dans le 3 et Adam peut dasher pour gagner en vitesse. Nous pensons néanmoins qu’un certaine “lourdeur” est dans l’ADN de la série. Tout se joue surtout sur les placements et les combos pour être le plus efficace possible, plutôt que sur des déplacements rapides et des esquives.

Est-ce que des mises à jour ou DLC sont prévus ?

Rien n’est décidé pour le moment.

Est-ce qu'il y aura un Streets of Rage 5 ?

Ce n’est pas en discussion pour le moment mais d’autres projets sont à venir :)

Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions.

Dotemu: Merci à vous.

Streets of Rage 4 est disponible depuis le 30 avril 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Lisez le test de Nintendo-Master en cliquant sur l'image.