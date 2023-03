Streets of Rage 4 s'offre une grosse mise à jour gratuite sur Nintendo Switch

Sorti depuis avril 2020 sur Nintendo Switch, Streets of Rage 4 ne cesse de proposer du contenu supplémentaire afin d'améliorer la copie d'origine. Aujourd'hui le studio Dotemu nous propose une nouvelle mise à jour gratuite apportant son lot de nouveautés aux beat'em up ! Et la cerise sur le gâteau pour ceux n'ayant pas encore succombé, le titre est actuellement à -50% sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour découvrir les différentes nouveautés qui vous attendent, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.

Ce nouveau trailer donne un premier aperçu du contenu de cette mise à jour, et notamment des nouveaux coups coopératifs qui récompensent le jeu en équipe en infligeant de lourds dégâts aux gros bras qui polluent les bas-fonds de la ville. Découvrez également le nouveau Mode Survie Custom qui vous donne un contrôle total sur les vagues infinies d’ennemis qui déferlent depuis l'année dernière, à la sortie du contenu additionnel Mr. X Nightmare.

Source : Nintendo