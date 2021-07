Streets of Rage 4 - Le DLC Mr. X Nightmare dévoile enfin sa date de sortie

Nous l'avions appris en avril dernier, Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games ont préparé à l'occasion des excellents chiffres de vente de Streets of Rage 4 un nouveau DLC dénommé Mr. X Nightmare, L'attente est pratiquement terminée puisque ledit DLC sera officiellement disponible sur Nintendo Switch à partir du 15 juillet . Outre les 3 nouveaux personnages à découvrir, ce DLC sera également l'occasion de découvrir le tout nouveau mode survie qui est justement présenté dans le dernier trailer du jeu que vous retrouverez ci-dessous.

Pour rappel, Streets of Rage 4 est disponible depuis le 30 avril 2020 sur l'eShop et à également bénéficié d'une version physique sur Nintendo Switch. Mais si vous souhaitez optez pour la version physique regroupant le jeu de base ainsi que tous les DLC, une nouvelle version sera proposée à l'achat pour le 28 septembre 2021 .

Mr. X Nightmare s’accompagne d’un nouveau Mode Survie inventif, difficile et hautement rejouable. Les vagues continues d’ennemis qui s’enchaînent constituent un défi de taille pour les combattants les plus polyvalents, qui récupèrent des perks entre chaque déferlante pour tenter de survivre. Deux variations sont disponibles : Aléatoire pour des combats bouillants et imprévisibles et Hebdomadaire, avec des défis fixés à l’avance générés chaque semaine. Découvrez comment la variété des affrontements du Mode Survie s’appuie sur le système de combat fantastique de Streets of Rage 4 pour offrir un spectacle hallucinant doublé d’un challenge costaud dans cette nouvelle bande-annonce pour Mr. X Nightmare :

Chaque niveau terminé offre une compétence à choisir parmi deux, proposées aléatoirement, pour booster les combattants jusqu’à leur défaite inéluctable. Braver les assauts implacables du Mode Survie déverrouille de nouveaux mouvements de manière permanente, permettant aux joueurs de les utiliser dans tous les modes de Street of Rage 4 en personnalisant la liste de coups de leurs personnages préférés. La progression débloque de nouvelles armes dévastatrices à admirer dans la galerie, mais surtout à utiliser en Mode Survie comme dans le futur mode entraînement. Les classements mondiaux garderont une trace des meilleures performances : qui sera le plus grand combattant de Wood Oak City ?

Mr. X Nightmare signe également les grands débuts d’Estel Aguirre, ainsi que l’arrivée des versions jouables de Max Thunder et Shiva. La musique groovy de Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends) donne encore plus d’énergie à l’ensemble, qui s’accompagne d’une mise à jour gratuite ajoutant un mode entraînement complet, des choix de couleurs pour les personnages, un niveau de difficulté diabolique inédit et une tripotée d’améliorations, d’ajustements et d’équilibrages réalisés suite aux retours pertinents de la communauté fiévreuse. Ce contenu gratuit est également attendu pour le 15 juillet.