Streets of Rage 4 DLC - 2,5 millions de téléchargements et un nouveau DLC annoncé

Avec plus de 2,5 millions de téléchargements au compteur, Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games ne peuvent être que fiers de leur dernier jeu Streets of Rage 4. Pour accompagner l'annonce des résultats de ce beat'em all, les développeurs ont dévoilés l'arrivée d'un nouveau DLC payant dénommé Mr. X Nightmare, ainsi qu'une mise à jour gratuite. Le DLC Mr. X Nightmare ajoutera 3 nouveaux personnages au casting des combattants, ainsi qu'un mode Survival un peu plus tard dans l'année. La prochaine Màj quant à elle vous permettra de découvrir un nouveau mode de difficulté : Mania+.

Mr. X Nightmare introduit également le nouveau mode Survival, qui met au défi les joueurs avec de nombreuses épreuves corsées dont nous révélerons de plus amples détails très bientôt. Les joueurs pourront également construire leur propre style de combat avec la personnalisation des personnages, tandis que les armes et ennemis supplémentaires assureront un renouvellement permanent de l’action qui s’annonce. Mr. X Nightmare inclura également de nouvelles pistes musicales vivaces par Tee Lopes, qui a composé et arrangé les musiques de Sonic Mania,League of Legends et Monster Boy and the Cursed Kingdom, entre autres.



D’un autre côté, la mise à jour gratuite mettra les joueurs les plus émérites de Streets of Rage 4 au défi avec le nouveau mode de difficulté, Mania+. Un système d’entraînement complet permettra aux combattants d’affuter leurs combos et de mettre en place les stratégies les plus élaborées possible, tandis que les nouvelles options de colorimétrie donneront aux féroces combattants de Wood Oak City un tout nouvel éclat.