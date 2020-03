La version physique de Streets of Rage 4 détaille son contenu

La sortie physique de Streets of Rage 4 est dans les cartons de Limited run games depuis quelques temps mais nous ne savions pas si une édition collector serait de sortie. Cette interrogation est maintenant de l'histoire ancienne puisque c'est via leur site officiel que nous apprenons que les précommandes ouvriront le 20 mars 2020 et vous aurez le choix entre non pas 1 mais 2 versions du jeu.

La première est bien sûr l'édition standard pour 34.99 dollars qui ne contiendra que la cartouche mais qui a le mérite de contenir une belle jaquette. La deuxième est bien évidemment l'édition collector dite "classic édition" pour 59.99 dollars qui contiendra la boite avec une couverture réversible avec son manuel papier comme au bon vieux temps, un Steelbook et une boite de Sega Megadrive ou Genesis pour les puristes.

