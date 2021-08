Focus Home Interactive fait l'acquisition du studio Dotemu

Voilà une nouvelle que l'on n'avait pas vu venir. Alors que Dotemu s'est fait un nom en proposant aux joueurs des expériences "rétros" de grande qualité comme le dernier Streets of Rages 4, nous apprenons ce jour que le studio vient d'être racheté par Focus Home Interactive. Bien que la société détienne désormais 77,5% des parts de Dotemu, les deux sociétés ont tenu à rassurer les joueurs en faisant savoir que rien ne changerai concernant les plans de développement de Dotemu.

Si vous doutez encore du talent de Dotemu et que vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à lire sans plus attendre notre test de Streets_of_Rage_4, et de son extension Mr. X Nightmare.

Focus Home Interactive is thrilled to announce the acquisition of @Dotemu, a world leader in retrogaming!



We are happy to welcome such talents to the Focus group and can't wait to bring new incredible titles to life together!



