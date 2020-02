Streets of Rage 4 - Une fenêtre de sortie et un mode multijoueur

Avis aux amateurs de la licence Streets of Rage, Dotemu vient de fournir aux joueurs de nouvelles informations croustillantes sur son dernier volet en date sobrement intitulé Streets of Rage 4. Si aucune date de sortie n'est encore officiellement arrêtée, le studio français tenait à rappeler que la sortie du jeu était toujours maintenue pour le printemps 2020 . Cette annonce accompagne un tout nouveau trailer nous permettant d'apercevoir le personnage Floyd Iraia en action, ainsi qu'un aperçu du mode multijoueur.

Rencontrez Floyd Iraia, le dernier personnage jouable de Streets of Rage 4, qui fait de sérieux dégâts avec ses bras cybernétiques incroyablement puissants. Bien que les mouvements de Floyd et sa récupération de santé soient plus lents que la plupart des autres combattants, il est le joueur qui a la plus longue portée parmi les personnages jouables et qui possède une puissance énorme, ce qui garantit que tout combo qu'il fait subir à un ennemi sera dévastateur.

Nous sommes également ravis d'annoncer que le retour de cette série emblématique permettra de jouer à deux en ligne et à quatre en coopération hors ligne lors de son lancement ce printemps.

Streets of Rage 4 fera également son chemin sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch au printemps 2020 !