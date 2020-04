Streets of Rage 4 - La distribution des pains a commencé sur Nintendo Switch

Les fans ont attendu plus de 25 ans le retour de la licence phrase de SEGA, et cette attente est enfin terminée. Streets of Rage 4 a officiellement fait son entrée sur Nintendo Switch le 30 avril 2020 . En attendant de découvrir le test de notre ami Guyoon à paraitre très bientôt, nous vous laissons ci-dessous le trailer de lancement du beat'em up. Pour rappel, Streets of Rage 4 est proposé à 24,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et pour ceux préférant les bonnes vieilles cartouches, Limited Run Games vend en exclusivité le titre en version physique en 2 versions, à retrouver juste ici.

Après plus de vingt ans, la série Streets of Rage revient en force

La marque Streets of Rage est une trilogie de beat ‘em up réputée pour sa jouabilité indémodable et sa musique électro. Streets of Rage 4 reprend avec maestria le gameplay de la trilogie classique et y insuffle de nouveaux mécanismes, de superbes graphismes dessinés à la main et une bande-son captivante. Axel, Blaze, Adam et d’autres vétérans reprennent du service pour faire un brin de ménage dans les rues de Streets of Rage.

Les sorties sur console de Streets of Rage 4 ont été rendues possibles grâce aux collaborations avec Blitworks, le partenaire de portage du jeu sur Xbox One et le Microsoft Store, ainsi que Seaven Studio, pour les versions Nintendo Switch et PlayStation 4.