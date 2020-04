Streets of Rage 4 jette un coup d'œil dans le rétro

Toujours attendu dans le courant du printemps sans plus de précisions, Streets of Rage 4 nous a offert cette semaine de nouvelles révélations sur son contenu. Souhaitant rendre hommage à la trilogie originale, Dotemu ainsi que les co-développeurs Lizardcube et Guard Crush Games ont décidé de rajouter du contenu rétro à ce tout nouvel épisode.

Ainsi, en plus des 5 personnages jouables, nous pourrons débloquer pas moins de 12 combattants rétro au style pixellisé à débloquer durant votre aventure. Mais l'hommage ne s'arrête pas là puisqu'il sera également possible de jouer avec les musiques de Streets of Rage 1 & 2. Toutes ces "nouveautés" sont présentées dans le dernier trailer mis à disposition par Dotemu, qui en profite également pour annoncer que Streets of Rage 4 sera proposé au prix de 24,99€