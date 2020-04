Important : Nintendo confirme le piratage de près de 160 000 comptes Nintendo Network

Depuis plusieurs jours, l''information courait sur un possible faille de sécurité ayant permis à des pirates d'accéder aux données personnelles des possesseurs de comptes Nintendo et de notamment effectuer des achats via les comptes Paypal des joueurs. Aujourd'hui, Nintendo confirme "des accès non autorisés à certains comptes Nintendo." via un communiqué officiel publié dans de nombreux pays dont la France.

Cela concernerait près de 160 000 comptes Nintendo . Bien que Nintendo préfère ne pas rentrer dans les détails, les hackers seraient à priori passés par les anciens comptes Nintendo crées à l'époque de la Wii U et de la 3DS avec un identifiant Nintendo Network ou NNID mais toujours liés aux comptes Nintendo actuels. Par conséquent, Nintendo a "suspendu la possibilité de se connecter à un compte Nintendo en utilisant un identifiant Nintendo Network" et par précaution a réinitialisé les mots de passe des utilisateurs des comptes qui ont peut-être été corrompus. Si c'est votre cas, vous avez probablement été prévenu par mail. Nintendo précise cependant que si les pirates ont eu accès aux données personnelles des utilisateurs (comme les noms, les mails, etc.) ils n'ont pas pu accéder aux données bancaires. Pour pallier à toute tentative frauduleuse future, Nintendo conseille de paramétrer l’authentification en deux étapes pour sécuriser son compte Nintendo.

Tout en présentant ses excuses, Nintendo assure tout mettre en œuvre pour préserver la sécurité des données de leurs utilisateurs. Retrouvez ci dessous le communiqué de Nintendo et toutes les informations pour sécuriser votre compte et vos données.