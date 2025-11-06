Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau : un trailer dévoile de nouveaux personnages et les attaques synchros

En guise de nouveau Zelda, cette année nous aurons droit à Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Le jeu ne sort que le mois prochain mais un nouveau trailer nous permet de retrouver tous les personnages principaux du jeu provenant de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (et dont nous vous avons fait les présentations ici) ainsi que quelques nouveautés. On découvre ainsi en action un drôle de duo qui apparemment est important puisqu'on le retrouve sur la jaquette du jeu. Il est formé d'une sorte de Golem-Link et d'un étonnant Korogu-Potté mais il faudra patienter encore un peu avant de découvrir qui ils sont vraiment...

Le trailer met aussi l'accent sur les attaques synchros qui grâce à différentes combinaisons de personnages donneront des résultats spectaculaires et des avantages en combats.

Pour plus de détails, retrouvez sur cette page, ce nouveau trailer et sa présentation.

Le destin de l’ancienne Hyrule est en jeu dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Rejoignez la princesse Zelda pour combattre les forces obscures du roi démon Ganondorf qui envahissent le royaume, et découvrez le début de ce chapitre inédit de l’histoire d’Hyrule, qui mènera finalement aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le roi Rauru et la princesse Zelda doivent mener une défense désespérée contre une invasion qui déterminera le sort du royaume. La survie même d’Hyrule et de son peuple repose sur le courage des héros prêts à s’unir contre la légion de Ganondorf. Parmi les différents personnages que vous rencontrerez au cours de l’aventure, vous découvrirez de nouveaux visages tels que Calamo, un Korogu turbulent qui erre dans Hyrule à la recherche d’un endroit où s’installer, et le Golem mystérieux, capable de se transformer et de voler dans les airs. Lors de votre périple, vous rencontrerez également des personnages plus familiers. Aux côtés de la princesse Zelda, vous ferez la connaissance des sages légendaires, notamment d’Agraston, le chef très mondain des Gorons, de Qia, la courageuse reine des Zoras, et de Raphica, l’intelligent chef des Piafs. Pour défendre le royaume, ces héros devront faire front commun face à l’invasion de Ganondorf. En faisant collaborer deux personnages, vous pourrez déclencher de puissantes attaques synchros qui vous donneront l’avantage au combat. Différentes combinaisons de personnages produiront différents effets d’attaques synchros. Certains d’entre eux pourront par exemple conférer des bonus aux personnages ou invoquer des golems que vous pourrez contrôler. Essayez différents binômes pour tenter de porter des coups dévastateurs à vos adversaires. Rassemblez vos alliés et utilisez leurs capacités emblématiques pour vaincre des hordes d’ennemis dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, disponible dès le 6 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop et sur My Nintendo Store.

En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est attendu le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

