Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau prépare sa sortie imminente avec un dernier trailer

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, est incontestablement le jeu le plus attendu côté Nintendo Switch en cette fin d'année 2020. Alors qu'il ne reste plus que quelques heures avant sa sortie officielle, Nintendo vient de nous dévoiler un tout dernier trailer du jeu histoire de nous aider à nous faire patienter encore un peu.

Si vous ne le saviez pas Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est le fruit d'une nouvelle collaboration entre Nintendo, Koei Tecmo et Omega Force où nous allons revisiter sous la forme d'un Musou l'univers de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 100 ans en arrière juste avant l'éveil du Fléau Ganon. Un trailer qui nous en dévoile un peu plus sur le jeu et qui nous confirme peut-être la possibilité d'un post-game. Sans plus tarder retrouvez le trailer en question ci-dessous. Bon visionnage.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est attendu le vendredi 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Si cela vous intéresse, un démo assez conséquente du jeu est d'ores et déjà disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch. Restez connectés aujourd'hui sur Nintendo-Master car notre test sur Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est sur le point d'arriver.

Il est bientôt l'heure d'entrer sur le champ de bataille ! Donnez-vous du courage avec cet extrait musical d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, qui débarque le 20 novembre !

Source : Youtube