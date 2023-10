Headbangers Rhythm Royale est enfin disponible

Headbangers: Rhythm Royale, le premier Battle Royale musicale et rythmique de l'histoire est enfin disponible au prix de 19,99 euros sur Nintendo Switch. Pour l'occasion Team 17, les éditeurs du jeu et Glee-Cheese Studio ses développeurs vous ont concocté une bande-annonce de lancement qui donne le la du contenu du jeu et de son univers déjanté. L'occasion aussi d'écouter un peu de sa superbe bande-son. Si vous désirez en savoir plus sur Headbangers: Rythm Royale n'hésitez pas à lire ou à relire notre preview du jeu mais aussi et surtout notre interview de Charles Bardin, l'un de ses développeurs et compositeurs.

Headbangers Rhythm Royale invite les joueurs à taper, battre la mesure et rapper pour remporter la victoire dans une série de mini-jeux musicaux déjantés contre 29 autres pigeons contrôlés par des joueurs, qui se battent pour devenir Maître Headbanger. Grâce au multijoueur multiplateforme, aucun pigeon n'est trop près (ou trop loin) pour participer aux mini-jeux. La mémoire, le rythme, les réflexes, le temps de réaction et (bien sûr) la capacité à rapper des joueurs sont mis à l'épreuve à travers 23 défis uniques. Les caractéristiques principales de Headbangers Rhythm Royale : Plumes à gogo : La mémoire, le rythme, les réflexes et le temps de réaction seront mis à l'épreuve dans 23 mini-jeux, chacun ayant sa propre touche musicale.

Se préparer à l’action : Avec des centaines d'articles uniques à choisir, y compris des tenues complètes, des chapeaux, des lunettes, des voix et des railleries, les joueurs peuvent prendre la première place et se customiser avec leur propre pigeon personnalisé.

Picorer et récolter des miettes de pain : Des défis et des personnalisations à débloquer attendent les joueurs dans le pass de combat gratuit, qui leur permettra de dépenser leurs miettes durement gagnées pour devenir le pigeon le plus stylé de la volée.

Soutien cross-plateforme : Jouer avec jusqu'à 29 autres pigeons grâce à la fonction crossplay. Amis et ennemis peuvent s'affronter dans une folie musicale quelle que soit la plateforme de jeu choisie.

Au rythme de la musique : Avec des partitions uniques pour chaque mini-jeu, chaque écran de chargement et chaque menu d'accessoires pour pigeons, la fête ne s'arrête jamais dans Headbangers Rhythm Royale ! Les joueurs pourront profiter de partitions personnalisées, écrites et créées par l'équipe de Glee-Cheese.