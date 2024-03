Chants of Sennaar : sacré jeu de l'année aux Pégases 2024 - Palmarès complet des Pégases 2024

C'est hier que s'est déroulée la 5e Cérémonie des Pégases, qui célèbre les jeux vidéo français et est un peu nos "Game Awards" à nous. A cette occasion, 19 prix "Pégases" ont été remis, aux jeux, aux studios et aux personnalités "ayant contribué au rayonnement de l’industrie française du Jeu Vidéo en 2023.

Les grands gagnants de la soirée ont été Chants of Sennaar et Soldats Inconnus : Frères d’Armes qui ont chacun remporté trois prix, Chants of Sennaar étant sacré Jeu de l'Année 2024 (succédant ainsi à Stray en 2023).

Chants of Sennaar (Rundisc / Focus Entertainement)

MEILLEUR JEU VIDÉO

MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT

MEILLEUR GAME DESIGN

Soldats Inconnus : Frères d’Armes (Old Skull Games / Ubisoft Montpellier)

AU-DELÀ DU JEU VIDÉO

MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE

EXCELLENCE NARRATIVE

Par ailleurs, Dordogne et Headbangers: Rhythm Royale ont reçu respectivement le prix de l'excellence visuelle et et le prix de la meilleure innovation technologique.

Notez que la soirée a été aussi l'occasion de découvrir des nouvelles images des jeux Microids : Amerzone et Les Fourmis mais aussi d'en apprendre plus sur Kamaeru du studio Humble Reeds et sur Cryptical Path, le prochain "rogue-builder" d'Old Skull Games. Retrouvez le palmarès complet des Pégases 2024 ci-dessous et plus de détails sur le site des Pégases.

Pour rappel, Chants of Sennaar, Dordogne et Headbangers: Rhythm Royale sont disponibles sur Nintendo Switch et nous vous les conseillons chaleureusement.

LIRE AUSSI : Pégases 2024 : liste des jeux nommés - Détails de la cérémonie célébrant les meilleurs jeux vidéo français