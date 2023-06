Headbangers: Rhythm Royale - Découvrez le nouveau jeu de Glee-Cheese Studio après A Musical Story

Après l'excellent A Musical Story et les différents prix remportés par le titre, Glee-Cheese Studio reviennent avec Headbangers: Rhythm Royale, un jeu de rythme à la sauce Battle Royale dans lequel les joueurs incarneront des pigeons dans une série de mini-jeux. Le titre a profité du Future Game Show 2023 pour annoncer son arrivée dès cette année sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch. Associé avec Team 17 (les papas de la saga Worms) Headbangers: Rhythm Royale entend faire rimer customisation, mini-jeux de rythme et compétition dans un cocktail aussi unique qu'entrainant.

Si le Future Game Show ne nous aura permis de n'apercevoir que l'univers déjanté du jeu et les possibilités de customisations de ses pigeons au travers d'une bande-annonce cinématique, nous avons hâte de découvrir le gameplay du titre étant donné le soin apporté par Glee-Cheese Studio sur A Musical Story du côté du gameplay. On peut aussi faire confiance à Charles Bardin et Valentin Ducloux pour nous proposer une bande-son d'enfer pour leur tout nouveau bébé. Pour en savoir plus sur Glee-Cheese Studio n'hésitez pas à lire l'interview que nous avons réalisé du studio à l'occasion de la sortie d'A Musical Story (cliquez-ici pour lire l'entretien complet).