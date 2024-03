Headbangers Rhythm Royale annonce officiellement son nouveau mode qui débarquera gratuitement

Après avoir teasé son annonce, le nouveau mode d'Headbangers: Rythm Royale a enfin un nom, une date de sortie et précise quelques informations. Dans "Battle of the Dancers", les joueurs vont pouvoir s'affronter en un contre un sur une cinquantaine de musiques du jeu pour déterminer qui est le meilleur danseur. Un mode "classé" sera d'ailleurs aussi disponible dès la sortie de ce mode qui débarquera gratuitement en jeu dès le 4 avril prochain.

