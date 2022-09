Harmonie est-elle maléfique dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope ?

Le compte à rebours a déjà commencé... Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sera là d'ici une vingtaine de jours ! Pour nous mettre dans l'ambiance, Ubisoft a publié il y a peu un trailer dévoilant de (trop) nombreux éléments dont l'histoire du jeu. On y retrouve notamment Cursa, une entité maléfique qui s'empare de l'énergie des Lumapins Sparks, mélange des Lumas et des Lapins pour une mystérieuse raison. A un moment du trailer, la voix-off insiste sur un secret et montre l'œil et la main "galactique" de Cursa (voir l'extrait dans le tweet ci-dessous.) Depuis (mais à vrai dire, c'était déjà le cas avant) beaucoup de fans pensent que Cursa est en fait Harmonie, transformée en entité maléfique. Si cela se confirme, ce n'est à priori pas le rebondissement final (car sinon, on ose espérer qu'Ubisoft aurait été plus subtil...) mais évidemment, il faudra attendre la sortie du jeu pour en savoir plus...En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est attendu le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus de détails dans notre article spécial

