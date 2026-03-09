GTA 6 : Grand Theft Auto VI serait aussi prévu sur Nintendo SWITCH 2

Dans la série "je connais quelqu'un qui connait quelqu'un qui sait que...", Reece “Kiwi Talkz” Reilly, un spécialiste des interviews de développeurs et notamment de développeurs travaillant pour Rockstar (mais auss un spécialiste en rumeurs en tout genre) prétend qu'une de ses sources chez Rockstar lui affirme depuis des mois que Grand Theft Auto VI, soit GTA 6, le futur monstre de Rockstar, sortira simultanément sur Xbox Series, PS5 et... Nintendo SWITCH 2. Kiwi Talkz est sceptique mais la fameuse source s'obstine... Ainsi, la sortie du jeu sur Switch 2 est désormais l'objet d'un pari. Rockstar a jusqu'à début mai pour officialiser la sortie de GTA 6 sur Nintendo SWITCH 2, faut de quoi la source invitera notre leaker dans un somptueux restaurant.

Les billets d'avion pour l'Inde sont désormais réservés pour juin !!! Tout semble prêt pour que je remporte mon somptueux dîner avec ma source chez Rockstar au sujet de GTA 6 sur Switch 2. Ma source (qui a vu juste sur plusieurs points) affirme depuis des mois que GTA 6 sortira le jour même de la sortie de la Switch 2, ce que je trouvais complètement absurde ; je l'ai donc mis au défi, et il a insisté, si bien qu'on a maintenant ce pari en cours. Rockstar a jusqu'au début du mois de mai pour annoncer la version Switch 2, sinon je gagne. Je ne manquerai pas de poster des photos du dîner lol.

Remarquez, c'est malin comme façon de lancer une rumeur puisque Reece Reilly se présente comme celui qui n'y croit pas. Donc, si cela se révèle inexact, Il pourra toujours dire "je vous l'avais dit" et cela n'entâchera pas sa "crédibilité" (si tant est qu'il en ait une).

Alors, un titre tel que Grand Theft Auto VI peut-il vraiment sortir sur Nintendo SWITCH 2 sachant que les épisodes 4 et 5 n'y sont pas encore disponibles ? Seul l'avenir nous le dira.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Grand Theft Auto VI est attendu le 19 novembre 2026 sur Xbox Series et PS5

Et toujours: