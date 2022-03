GoldenEye 007, le remaster du hit N64 toujours attendu mais le conflit en Ukraine pourrait encore retarder son arrivée

C'est une rumeur qui court depuis longtemps. Un remaster de GoldenEye 007, à priori, terminé depuis longtemps mais bloqué pour des questions de droits pourrait finalement sortir sur consoles ou, tout du moins sur Xbox.- ou il a déjà été repéré. Pour mémoire, GoldenEye 007 est un titre culte sorti en août 1997 sur N64- soit deux ans après la sortie du film dont il est pourtant l'adaptation ! Développé par Rare, le jeu est considéré comme un classique à la réalisation impeccable et aux mécanismes de jeux savants qui en font, encore aujourd'hui, un titre qui tient la dragée haute à de nombreux FPS, pourtant sortis bien après lui. D'après différentes sources, le jeu devrait être officialisé incessamment sous peu. Danjaq, LLC, la holding détentrice de nombreux éléments et personnages de la franchise James Bond a redéposé la marque il y a quelques jours comme "logiciel de jeu électronique téléchargeable". De plus, cette année marque le 60eme anniversaire du célèbre espion créé par Ian Flemming. Donc, tous les voyants sont au vert pour une annonce prochaine... Cependant, l'actualité et conflit actuel en Ukraine pourraient malgré tout, retarder, une nouvelle fois l'officialisation du remaster selon VGC. Nintendo a déjà annulé et reporté à une date indéterminée la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp prévue en avril prochain ...

Alors finirons-nous par retrouver GoldenEye 007 sur consoles ? Et si oui, reviendra-t-il à la maison, sur consoles Nintendo ? Il faudra encore patienter pour en avoir la confirmation- ou pas.

Source : Videogameschronicle