Ghost Trick: Detective Fantôme est de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Après un épisode de qualité paru sur DS, mais passé sous le jeu des projecteurs lors de sa sortie en 2011 par chez nous, GHOST TRICK : Détective fantôme s'offre une nouvelle chance de faire parler de lui en 2023 sur Nintendo Switch. Pour cette remasterisation, Capcom vous propose de (re)découvrir le jeu de Shu Takumi avec des graphismes réhaussé, et bien sûr une nouvelle interface pour remplacer le gameplay tactile de l'époque disponible ce 30 juin exclusivement sur l'eShop pour l'Europe, le titre a eu le droit à une version physique au Japon, incluant le français pour ceux préférant les bonnes vieilles cartouches.

Pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure, une démo du jeu est également disponible sur l'eShop, avec possibilité d'importer votre sauvegarde sur le jeu complet. Et si vous ne l'avez pas encore lu, notre test dédié est disponible juste-ici.

Cet incontournable de la Nintendo DS ressuscite aujourd’hui, plus vivace que jamais, sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam) et bénéficie de différentes améliorations de qualité et de contenu :