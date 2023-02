Ghost Trick: Détective fantôme : le jeu culte de la NDS de retour cet été

C'était une rumeur qui courait depuis quelques mois, le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) l'a concrétisée. Ghost Trick : Détective Fantôme un jeu culte signé Capcom sorti en 2010 sur NDS (et iOS) va bel et bien revenir cette année en HD sur Nintendo Switch. Retrouvez la vidéo du direct et une courte présentation du jeu ci-dessous.

GHOST TRICK : Détective fantôme sera disponible cet été sur Nintendo Switch

Résolvez le mystère de votre propre meurtre dans ce jeu d'enquête et d'énigmes classique à l'humour loufoque, désormais en HD !

BOUM ! Le fracas d'une détonation retentit à travers la ville plongée dans le noir. Quelqu'un a perdu la vie, mais son histoire ne fait que commencer... Alors que Sissel reprend ses esprits, il se rend compte qu'il est devenu un fantôme et qu'il a perdu tout souvenir de sa vie passée. « Qui suis-je ? Qui m'a tué ? Et pourquoi ? » Sissel ne dispose que de quelques heures pour trouver la réponse à ces questions, avant que le soleil se lève et qu'il ne sombre dans l'oubli. Et pour résoudre son propre meurtre, mieux vaut commencer par le détective qui a peut-être été témoin du crime... Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour prendre possession des objets et les manipuler, ou remontez le temps afin d'élucider des énigmes complexes à travers un scénario à l'humour loufoque et aux personnages attachants.

La version HD remastérisée tant attendue de Ghost Trick: Détective fantôme, le jeu d'enquête et d'énigmes classique réalisé par Shu Takumi, créateur de la série des Ace Attorney, bénéficie de graphismes et d'effets sonores améliorés. Profitez des nouvelles musiques du célèbre compositeur des Ace Attorney, Yasumasa Kitagawa, entièrement en harmonie avec les morceaux d'origine, ce qui vous permet de passer des uns aux autres à tout moment au cours de la partie. Découvrez également une nouvelle galerie d'illustrations et de musiques dans cette version ultime du jeu classique d'enquête et d'énigmes !