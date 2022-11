Ghost Trick : Détective Fantôme : le jeu culte de Capcom sur NDS pourrait faire son retour

Ghost Trick : Détective Fantôme est un jeu d'énigmes sorti en 2010 sur NDS (et iOS) dans lequel on dirige un homme qui, devenu fantôme, enquête sur sa vie passée et cherche à savoir qui l'a assassiné tout en résolvant d'autres crimes et mystères...Très bien réalisé et bourré d'idées originales, le jeu, édité par Capcom, est un petit bijou de la grande époque de la NDS. Autant vous dire que lorsqu'on apprend que le titre a été repéré sur l'organisme de classification des jeux en Corée, notre body est ready ! Le jeu a, en effet été déposé par Gamepia (qui édite les jeux Capcom en Corée) le 24 août et publié le 2 septembre dernier sur grac.or.kr, ce qui pourrait laisser penser à une sortie prochaine sur consoles et/ou mobiles et/ou PC. Pour autant, le dépôt ne mentionne aucune plateforme et on ne sait pas s'il s'agit d'un remaster ou d 'une réédition du jeu d'origine. Dans tous les cas, à moins d'une erreur, il se pourrait que Ghost Trick : Détective Fantôme (re)fasse parler de lui prochainement, ce qui est une très bonne nouvelle.

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.