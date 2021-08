Gamescom Opening Night Live 2021 : suivre en direct dès maintenant la soirée d'ouverture de la gamescom

Aprè s l'E3 2021 , c'est un autre salon qui fait l'évènement cet été : la gamescom qui s'apprête à ouvrir ses portes à Cologne avec une grande soirée d'ouverture présentée par Geoff Keighley (qu'on retrouve désormais un peu partout..) La soirée débute aujourd'hui dès 19h30 et vous pouvez la regarder en direct sur cette page ou sur la page officielle de l'évènement. On devrait y découvrir des nouveautés et de nouvelles infos sur des jeux déjà annoncés. Evidemment on espère des annonces concernant la Nintendo Switch.

On sait déjà que LEGO STAR WARS La Saga Skywalker. devrait enfin y être présenté (voir ici.) Restez connectés pour plus d'infos sur les annonces de l'événement.

Annonces à retenir :

Midnight Suns annoncé aussi sur Nintendo Switch

Source : Gamescom