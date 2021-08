LEGO Star Wars : La Saga Skylwalker sera présenté pour la première fois à la gamescom

LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est un titre qui se fait attendre depuis des mois pour ne pas dire des années. Il est vrai que le titre est très ambitieux puisqu'il se propose de reconstruire (et déconstruire) en LEGO les neuf films de la saga Star Wars. Initialement prévu pour octobre 2020 , le titre a déjà vu sa sortie repoussée plusieurs fois et aujourd'hui, le jeu n'a d'ailleurs plus de date de sortie. Mais cela pourrait bien changer d'ici quelques jours. En effet, à l'occasion de la gamescom le salon européen des jeux vidéo qui se tient à Cologne du 25 au 27 août prochain, le jeu devrait être présenté en avant-première lors de la grande soirée d'ouverture présentée par l'inévitable Geoff Keighley. Rendez-vous donc dans deux jours à 19h30 pour découvrir les premières images de LEGO STAR WARS La Saga Skywalker.

Evidemment, nous vous en reparlons très vite