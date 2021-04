LEGO Star Wars : La Saga Skylwalker voit sa sortie repoussée encore

LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est un titre très attendu aussi bien par les fans de jeux LEGO que par ceux de Star Wars. Proposant de revivre les neuf films de la saga légendaire à travers un monde ouvert gigantesque et de nouveaux mécanismes de jeu, le titre s'annonce comme l'un des jeux LEGO les plus ambitieux jamais développés. Initialement prévu pour une sortie en octobre 2020 , le titre aurait du arriver ce printemps . Les sites marchands l'annoncent d'ailleurs pour le 31 mai prochain (voir détails ici.)

Cependant TT Games vient de publier un communiqué pour finalement demander aux fans de la patience. LEGO STAR WARS La Saga Skywalker ne sortira pas ce printemps que le titre ne sortira pas ce printemps. Et pour l'instant, aucune autre fenêtre de sortie n'a été communiquée.

Chez TT Games, nous travaillons tous dur pour faire de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker le plus grand et le meilleur jeu LEGO de tous les temps - mais nous aurons besoin de plus de temps pour le faire. Nous ne serons donc pas en mesure de fixer la date de sortie prévue au printemps, mais nous fournirons le calendrier de lancement mis à jour dès que possible.

Evidemment, nous vous tiendrons au courant. En attendant, retrouvez la présentation du jeu ci-dessous. N'oubliez pas aussi que le jeu reste disponible en précommande sur Amazon dans trois éditions différentes (que vous pouvez retrouvez ici)

La galaxie vous appartient avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.

Dans ce tout nouveau jeu vidéo LEGO disponible sur consoles et PC, les joueurs pourront voyager en vitesse lumière à travers l’immense galaxie de l’univers Star Wars, et participer aux aventures inoubliables et bourrées d’action des 9 films de la saga Skywalker, y compris la conclusion très attendue de la série, Star Wars : L’Ascension de Skywalker, racontés avec l'humour emblématique de LEGO.

En plongeant au cœur de cette immense saga, les joueurs pourront contrôler librement des centaines de personnages, de vaisseaux et de véhicules afin de tracer leur propre chemin à travers la galaxie.

CARACTÉRISTIQUES :

• Explorez la saga en toute liberté. Les joueurs peuvent se plonger dans les 9 films de la saga Skywalker et choisir dès le début de vivre l’aventure dans l'ordre de leur choix. À eux de décider où aller et comment jouer !

• Des briques de rire. Retrouvez tous les moments inoubliables de la saga revisités avec l'humour made in LEGO. • Incarnez des héros et des méchants emblématiques. Le jeu contient des centaines de personnages jouables, venus de toute la galaxie et de toutes les époques de la saga. Les joueurs pourront incarner des héros tels que Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 ou rejoindre le côté obscur avec Dark Vador, l'Empereur Palpatine, Kylo Ren et bien plus encore.

• Parcourez des lieux mythiques de l’univers Star Wars. Les joueurs pourront voyager jusqu’à leurs planètes préférées issues de l’univers Star Wars et parcourir les vastes espaces inspirés des décors inoubliables des films tels que le désert de Géonosis, les marais de Dagobah et les étendues enneigées de la base Starkiller, dans l’ordre de leur choix, pour compléter des quêtes hilarantes et variées.

• Devenez le héros de la galaxie… ou pas. Les joueurs peuvent choisir le côté lumineux ou obscur de la Force, améliorer leurs compétences de combat et contrôler des vaisseaux et véhicules pour des aventures dont ils seront les héros, dans toute la galaxie.

• Des briques pour toute la famille. Cette expérience vidéoludique LEGO hilarante et créative convient aux adultes et enfants de tout âge. Les joueurs pourront revivre ou faire découvrir la galaxie Star Wars, à travers une expérience en jeu vidéo accessible aux plus jeunes, mais qui propose aussi un univers détaillé et suffisamment complexe pour que les plus grands puissent profiter d’une expérience Star Wars à leur taille.