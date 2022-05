LEGO Star Wars : La Saga Skywalker présente ses DLC dans une nouvelle bande-annonce

Noté 7.5/10 dans nos colonnes, LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est disponible depuis le 5 avril dernier sur Nintendo Switch (cliquez ici pour lire notre test complet), le titre a depuis connu moult DLC. Ces contenus téléchargeables vous permettent, entre autres, de débloquer de nouveaux personnages jouables issus des différents films et séries de la saga tout entière. Pour fêter le Star Wars Day (May the 4th be with you), Warner Bros. Game, qui sont derrière le jeu, ont publié une toute nouvelle bande-annonce qui met en scène ces différents personnages jouables afin de vous donner un meilleur aperçu de ceux-ci et pour réaffirmer le caractère ultime de ce nouveau jeu LEGO Star Wars.

Explorez les neuf films de la saga Star Wars dans un tout nouveau jeu vidéo LEGO unique en son genre. Vivez des aventures amusantes, un humour fantasque et la liberté de vous immerger complètement dans la galaxie LEGO Star Wars. Vous voulez incarner un Jedi ? Un Sith ? Un Rebelle, un chasseur de primes ou un droïde ? LEGO Star Wars : La Saga Skywalker comprend des centaines de personnages jouables de toute la galaxie. Que ce soit sur terre ou dans l'espace, une variété de véhicules est à votre disposition. Passez à la vitesse de la lumière à bord du Faucon Millenium, pilotez l'Airspeeder T-47 et combattez les chasseurs TIE dans des X-wings de la Résistance… c'est l'expérience LEGO Star Wars ULTIME.