LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, le DLC de personnages issus du film Rogue One est disponible à l'achat

Sorti sur Nintendo Switch le 5 avril dernier , LEGO STAR WARS La Saga Skywalker s'est vite imposé comme la référence des jeux LEGO dans l'univers de George Lucas. Se voulant être aussi complet que fun, le jeu s'est régulièrement doté de nouveau contenu payant visant à peaufiner sa vocation à être le jeu LEGO Star Wars ultime. Son dernier DLC en date est un pack de personnage issus du film Rogue One et vient de faire son apparition sur l'eShop. Coûtant la bagatelle de 2,99 euros, ce DLC vous donnera accès à 7 nouveaux personnages pour vivre votre aventure Star Wars.

Noté 7.5/10 dans nos colonnes, LEGO STAR WARS La Saga Skywalker est disponible sur Nintendo Switch (cliquez ici pour lire notre test complet).

Il faut un groupe improbable de héros pour sauver la Rébellion. Avec leurs blasters, un bâton, un canon à répétition lourd et plus encore, ces héros (et un méchant) sont prêts pour le combat. Le Pack de personnages comprend :

- Jyn Erso

- Cassian Andor

- Baze Malbus

- Bodhi Rook

- Chirrut Îmwe

- Directeur Krennic

- K-2SO