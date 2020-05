LEGO STAR WARS - La Saga Skywalker : plus de 500 personnages et un nouveau visuel

LEGO et Star Wars sont des mots qui vont très bien ensembles et si vous êtes fan de l'un et de l'autre, vous devez attendre avec impatience LEGO Star Wars La Saga Skywalker qui promet de pouvoir revisiter les neuf films de la saga légendaire à la sauce LEGO, c'est à dire avec fidélité, respect et irrévérence. A l'occasion du Star Wars Day, de nouvelles informations et un premier visuel (voir ci-dessous) ont été partagés sur le site StarWars.com. Ainsi, le jeu, hyper complet, devrait laisser la possibilité aux joueurs de commencer à jouer par n'importe quel épisode. Il devrait aussi inclure près de 500 personnages issus de la saga dont beaucoup jouables. On retrouvera évidemment tous les personnages attendus, gentils comme méchants, mais aussi quelques surprises, et même... Yaddle.

LEGO Star Wars La Saga Skywalker est attendu plus tard cette année sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Nintendo Switch.