Gal Guardians: Servants of the Dark - Les éditions physiques sont disponibles

Disponible depuis le 27 mars 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, il ne manquait plus qu'à Gal Guardians: Servants of the Dark la sortie de sa version physique. C'est désormais chose faite puisque cette édition physique est officiellement disponible depuis ce jeudi 12 juin 2025. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est disponible dans nos colonnes.

Gal Guardians Servants of the Dark

