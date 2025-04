Gal Guardians: Servants of the Dark s'offre une première màj

Disponible depuis le 27 mars 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Gal Guardians: Servants of the Dark est encore dans l'attente de sa version physique qui sera disponible à partir du 12 juin 2025. Mais en attendant, PQube et Inti Creates continuent d'améliorer le jeu avec la publication d'une première mise à jour qui propose les modifications suivantes :

Rendez-vous à la forteresse déchue de Simonia, car un nouvel événement appelé « Arène » a été ajouté.

Affrontez deux nouveaux boss, « Baphomet » et « Infernoctavius de l'enfer », dans l'Arène.

Les objets de l'inventaire peuvent désormais être verrouillés.

Une nouvelle icône a été ajoutée pour distinguer les sous-armes améliorées.

Le nombre d'ossements de seigneur démon disponibles dans chaque zone est désormais affiché sur la carte.

Les joueurs peuvent désormais passer de la table à thé du château de Maxim à la table à thé la plus récemment utilisée à l'extérieur.

Lorsqu'ils remplissent les conditions de la Vraie Fin, les joueurs peuvent désormais choisir entre la Vraie Fin et la Fin Normale.

Certains ennemis ont été rééquilibrés.

Certaines zones de jeu ont été rééquilibrées.

Divers ajustements ont été effectués pour améliorer l'équilibre du jeu.