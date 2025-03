Gal Guardians: Servants of the Dark - La saga vengeresse a débuté sur Nintendo Switch

La folie Gal*Gun-vania a encore frappé ! Les amateurs de metroidvania peuvent dès à présent découvrir le jeu Gal Guardians: Servants of the Dark sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour ceux souhaitant attendre la version physique,n elle sera disponible à partir du 12 juin 2025 dans toutes les bonnes boutiques.

Au Royaume infernal, la guerre entre les démons fait rage sans interruption. Les plus puissants d'entre eux, appelés seigneurs démoniaques, s'affrontent nuit et jour pour prendre le contrôle de ce monde.

À leur retour, Kirika et Masha, deux servantes aux ordres du seigneur démoniaque Maxim, découvrent que leur château a été détruit par Lyzenorg, un seigneur rival. Étant ses seules vassales encore en vie, Kirika et Masha doivent partir à l'aventure avec leur maître Maxim, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, afin de lui rendre toute sa gloire.

Leur saga vengeresse pour tout reconstruire commence ici !

Gal*Gun-vania : ce Metroidvania vous permettra de découvrir d'innombrables combos et possibilités et d'explorer le Royaume infernal avec deux personnages que vous pourrez améliorer.

Ranimez vos alliés : chaque vassal de Maxim que vous trouvez et ranimez renforcera le château du seigneur démoniaque qui vous sert de base ! Lors de la reconstruction, vous débloquerez des bonus qui vous aideront dans votre quête de vengeance.

Sœurs héroïnes : les deux domestiques Kirika et Masha apportent chacune un style de jeu unique. L'une d'elles utilise des armes à feu démoniaques, et l'autre attaque au corps-à-corps avec son fouet !

Coop locale et en ligne : chaque joueur contrôle une des sœurs localement ou en ligne, ce qui ouvre un nombre incalculable de possibilités pour découvrir de nouveaux lieux et pour battre des ennemis difficiles en travaillant ensemble.

Objets et artisanat : éliminez des ennemis et ouvrez des coffres pour obtenir des objets consommables, des armes secondaires, et même des améliorations passives appelées des reliques démoniaques. Utilisez tous ces éléments pour débloquer de nouveaux pouvoirs spéciaux et accéder à de nouvelles zones.

Choisissez votre style : Les styles de l'opus précédent font leur retour, et vous pouvez choisir entre les modes Standard, Vétéran et Légendaire. Il est possible de passer de l'un à l'autre à tout moment, et le contenu du jeu est commun aux trois.