Gal Guardians: Servants of the Dark dévoile son opening

Amateurs de Metroidvania, la fin du mois de mars sera une occasion pour vous de vous offrir une nouvelle aventure avec la sortie de Gal Guardians: Servants of the Dark. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, cette nouvelle aventure sera disponible à partir du 27 mars 2025 en version dématérialisée, mais également en version physique à partir du 12 juin 2025. En attendant de pouvoir mettre la main sur le jeu, nous vous laissons découvrir son opening ci-dessous.

Prenez le contrôle des sœurs démons Kirika et Masha alors qu'elles tentent de ressusciter leur Seigneur Démon Maxim et de reconstruire leur château dans cette aventure Metroidvania d'action en 2D !

Gal Guardians : Servants of the Dark reprend l'action dynamique que les joueurs ont appréciée dans Gal Guardians : Demon Purge et augmente considérablement les éléments d'exploration et de collecte, changeant complètement de genre pour devenir un véritable Metroidvania et offrir une toute nouvelle expérience.

Servants of the Dark change le décor, passant d'un simple château démoniaque à l'ensemble du monde des démons. Les joueurs contrôlent deux servantes démoniaques qui explorent le monde souterrain : Kirika et sa jeune sœur Masha. Elles ont chacune des attaques et des capacités différentes, ce qui oblige les joueurs à passer de l'une à l'autre pour explorer chaque zone, améliorer leurs armes, vaincre les boss démoniaques et ranimer leur maître, le seigneur démoniaque Maxim.

De plus, Gal Guardians : Servants of the Dark propose une coopération en ligne à deux joueurs, permettant à deux joueurs du monde entier de contrôler les deux sœurs simultanément.