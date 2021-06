Fuga : Melodies of Steel - Le plein d'informations sur l'histoire et les personnages avant la sortie du jeu

Après l'annonce de sa date de sortie à l'occasion de l'E3 2021, CyberConnect2 revient vers nous pour nous communiquer de nouvelles informations sur son dernier RPG dénommé Fuga : Melodies of Steel. Prenant place dans la saga Little Tail Bronx déjà présentée par Tail Concerto et Solatorobo : Red the Hunter, sous retrouverons donc un monde habité par les races des Caninu et des Felineko.

En attendant de pouvoir poser nos mains sur ce titre à la fin du mois de juillet , nous vous laissons découvrir ci-dessous la présentation de l'intrigue des deux premiers chapitres du jeu, ainsi que les enfants qui seront nos protagonistes.

Présentation de l'histoire :

Chapitre 1 Il y a longtemps, il y avait le paisible pays de Gasco, un territoire qui ne se mêlait pas des affaires des autres pays. Cependant, sans avertissement, l'Empire Berman lança un assaut contre Gasco, capturant et enlevant tous les adultes en vue du village de Petit Mona, où Malt et ses amis résident. Malt et les autres enfants entendent une voix mystérieuse provenant d'une radio, qui les conduit directement au char géant Taranis. Les enfants montent à bord du Taranis et partent affronter l'armée des Berman afin de sauver leurs familles ! Chapitre 2 Les enfants ont été pris dans le courant de la guerre et ont été forcés de faire l'expérience directe de la bataille. Cette dure réalité s'est imposée à eux, et le poids de leur situation commence à se faire sentir. La voix de la radio est là pour soutenir et encourager les enfants. La voix les encourage en leur donnant des instructions et des conseils, et ils sont capables de trouver la résolution d'aller de l'avant afin de sauver leurs familles. C'est à ce moment précis qu'une jeune fille enveloppée de lumière apparaît devant les enfants... L'arme antique : le char géant Taranis ! Un tank géant construit avec une technologie ultra ancienne ! Il s'avère être un allié de poids pour les enfants qui tentent de sauver leur famille après que leur village ait été réduit en cendres. Mais pourquoi se déplace-t-il tout seul ? Il recèle d'innombrables mystères...

Présentation des 6 enfants des deux premiers chapitres :

Malt Marzipan

"Après tout, je suis le plus vieux... !!"

VA : Ayumu Murase / Age : 12 ans / Caninu

L'aîné des enfants du Petit Mona. Depuis que ses parents sont morts de maladie, il vit comme berger dans la ferme de ses grands-parents avec sa petite sœur Mei. Il a un grand sens des responsabilités et fait preuve d'un grand courage.

Hanna Fondant

"Je suis la deuxième aîné, donc je dois faire tout ce que je peux !".

VA : Reina Ueda / Age : 12 ans / Felineko

L'amie d'enfance de Malt. Fille réfléchie, d'une nature adulte et compatissante, elle est gentille avec tout le monde. Elle adore lire et aime prendre soin des gens. Un jour, elle espère devenir médecin.



Kyle Bavarois

"Ce truc est carrément génial... ! Je parie qu'avec ce gros vieux tacot, on peut battre ces abrutis de Berman !"

VA : Sachi Kokuryu / Age : 11 ans / Felineko

En raison de la situation de ses parents, il a quitté la capitale pour s'installer dans une campagne inconnue. Même s'il a souvent une mauvaise attitude et une vocabulaire grossier, il est en fait assez doux et solitaire. Il a le béguin pour Hanna.

Boron Brioche

"Très bien ! Haha ! Je suis tellement soulagé que ça me donne vraiment faim..."

VA : Shinnosuke Tokudome / Age : 10 ans / Felineko

Il est l'un des cinq enfants nés de son père et de sa mère, respectivement fermier et cuisinière. Toujours calme, il n'aime pas se battre. Bien qu'il soit un grand gaillard, il agit souvent comme un pleurnichard peureux.





Socks Million

"Je vois ! Tu es plutôt habile !"

VA : Miyu Tomita / Age : 10 ans / Caninu

Fasciné par la mécanique et le désir de connaissance, il est animé par la curiosité. Il est facilement excité par les sujets sur la connaissance, parlant souvent rapidement alors qu'il est habituellement plus réservé. Il a des difficultés à parler avec les filles.

Mei Marzipan

"On verra bientôt grand-mère et grand-père ?"

VA : Hina Kino / Age : 4 ans / Caninu

Petite sœur de Malt et la plus jeune de l'équipage. Gaie et radieuse, elle a grandi sans laisser la mort de ses parents l'affecter. Elle a une personnalité sympathique mais aime surtout son frère.



Présentation du système de bataille :

La stratégie est la clé ! Les joueurs devront tenir compte de l'ordre des tours ! Le Taranis possède 3 types d'armes, et attaquer les ennemis avec un type d'arme contre lequel ils sont faibles retardera leur tour. En retardant continuellement les tours des ennemis, les joueurs peuvent effectivement créer des batailles à sens unique pour eux-mêmes !

Utilisez vos personnages à bon escient ! En modifiant la formation, les joueurs peuvent échanger les dispositions des personnages et les tours d'attaque. Réfléchir et planifier à l'avance sont les fondements de la stratégie !

Prenez le dessus en utilisant une variété de compétences ! Les enfants ont une abondance de compétences à leur disposition, y compris des attaques de groupe et des attaques contre les maladies !

Pour rappel, Fuga : Melodies of Steel est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 29 juillet 2021 . En attendant, ces quelques semaines qui nous sépare de cette sortie, nous vous laissons découvrir ci-dessous le second épisode de leur comics vidéo présentant les différents personnages du jeu. Dernier point qui aura son importance pour beaucoup, Fuga : Melodies of Steel proposera des sous-titres mais également des doublages en Français d'après le communiqué officiel de CyberConnect2.

