FUGA - Les enfants repartent en guerre en tenues fantasy

Les enfants de Fuga : Melodies of Steel vont avoir de quoi s'habiller cet été pour sauver leurs parents avec classe. Le troisième pack de costumes DLC est enfin disponible à l'achat, et propose des tenues fantasy issue de différentes licences bien connues. Proposé au prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. Pour rappel, il y a également deux autres pack DLC permettant de débloquer les tenues écolières et féodales.

Le troisième pack de costumes pour Fuga: Melodies of Steel, [Pack de Tenues Fantasy], est maintenant disponible ! Retrouvez les 12 enfants habillés en héros, princesses, kimono, magiciens, danseurs, etc.