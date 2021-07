Fuga : Melodies of Steel confirme sa date de sortie pour fin juillet sur Nintendo Switch

Nouvel opus signé CyberConnect2 se déroulant dans l'univers Little Tail Bronx déjà présentée par Tail Concerto et Solatorobo : Red the Hunter, Fuga : Melodies of Steel est attendu sur Nintendo Switch pour la fin du mois de juillet. Dans le dernier communiqué proposé par CyberConnect2, la date de sortie est enfin arrêtée pour le 29 juillet 2021 . Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'univers du jeu, toutes les dernières informations sont disponibles juste-ici.

Vous trouverez également ci-dessous les dernières illustrations du jeu et des personnages. Dernier point qui aura son importance pour beaucoup, Fuga : Melodies of Steel proposera des sous-titres mais également des doublages en Français d'après le communiqué officiel de CyberConnect2.

Source : Cc2