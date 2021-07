Fuga : Melodies of Steel enfin disponible sur Nintendo Switch - Découvrez le chapitre 1 dans notre vidéo de gameplay

Nouvel opus signé CyberConnect2 se déroulant dans l'univers Little Tail Bronx déjà présentée par Tail Concerto et Solatorobo : Red the Hunter, Fuga : Melodies of Steel est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Afin de vous plonger comme il se doit dans ce récit poignant où de jeunes enfants s'en vont en guerre dans un tank surpuissant pour sauver leurs parents, nous vous laissons découvrir le premier chapitre du jeu dans notre vidéo ci-dessous.

Nous vous avions fait remarquer à plusieurs reprises qu'en plus des sous-titres, le jeu proposait également des doublages en français. Et en effet, il s'avère que Adeline Chetail, ayant doublé la Princesse Zelda dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, fait office de voix-off dans le jeu. Quand aux personnages principaux, ils s'exercent eux aussi à la langue de Molière, mais avec un fort accent japonais. Pour faire un comparatif, le début de la vidéo est avec le doublage Japonais, et la fin de la vidéo est avec le doublage français.

"Il faut se battre ! Si on fait rien, tous les habitants du village se feront embarquer !" Par une sombre nuit, un paisible village est emporté par les flammes de la guerre. De son côté, un groupe d'enfants rescapés embarque à bord d'un char géant afin de riposter. Fuga: Melodies of Steel est un RPG où les fonctionnalités offensives de votre char dépendent des enfants et de leurs caractéristiques. À vous d'assigner tel ou tel protagoniste à une tourelle, ce afin de lutter contre l'ennemi. Alors qu'ils vivent dans le char, les enfants ont chacun leurs humeurs et affinités. Gérez leurs sentiments pour changer leurs destins et les mener à la victoire. -Une arme mystérieuse et ancienne : le Taranis Le Taranis, le char dans lequel se réfugie l'équipage, possède ses propres mystères. Ainsi, ce géant d'acier dispose d'une conscience et d'une arme interdite, le terrible Canon des Âmes qu'il ne libère qu'en situation de crise. -Un jeu qui se base sur vos choix Êtes-vous prêts à faire des sacrifices pour parvenir à vos fins ? Ou préférez-vous emprunter d'autres voies ? Dans ce jeu se situant pourtant dans un environnement restreint, des choix peuvent être effectués. Pour atteindre votre but, prendre la route la plus sûre ne sera pas toujours la meilleure option. Face à des situations désespérées, quels seront vos choix ?

Fuga : Melodies of Steel est disponible depuis le 29 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch. Aucune sortie en version physique n'est malheureusement prévue pour le moment.

Source : Nintendo