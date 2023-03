Fuga: Melodies of Steel s'offre une belle mise à jour avant la sortie de sa suite

Alors que le deuxième opus sortira dans quelques semaines à peine, Cyberconnect2 a décidé de dépoussiérer Fuga : Melodies of Steel premier du nom avec une nouvelle mise à jour. Cette dernière proposera le tout nouveau mode Retry, qui permettra à ceux n'ayant pas obtenu la bonne fin de recommencer au chapitre 7 avec tous les enfants, et une optimisation des stats de ces derniers. Pour ceux souhaitant démarrer l'expérience dès maintenant, on notera également l'ajout du Turbo Mode pour doubler la vitesse d'action, ainsi qu'une nouvelle interface d'affichage des infos à l'écran. L'ensemble des améliorations sont à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Enfin, pour ceux souhaitant se lancer dans Fuga: Melodies of Steel 2, des bonus seront également à débloquer si vous possédez sur votre console une sauvegarde du premier épisode. Pour rappel, Fuga: Melodies of Steel 2 sortira officiellement le 11 mai 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch.