Fuga: Melodies of Steel 2 nous présente de nouvelles vidéos de gameplay

Attendu pour le 11 mai 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Fuga: Melodies of Steel 2 vient apporter une nouvelle histoire à l'aventure déjà découverte dans le premier épisode. En attendant la date de sortie officielle du jeu, Cyberconnect2 vient de publier de nouveaux extraits à découvrir ci-dessous.

Services de dirigeables

Des services de dirigeables qui soutiennent les enfants !

Fournitures

Ce service permet de récupérer des HP et des SP, et plus encore.

Les points de passage vierges sur l'itinéraire peuvent être changés en points de passage de récupération de votre choix.

Raid aérien

Bombardez les points de destination ennemis spécifiés pour les détruire.

Vous pouvez détruire des ennemis puissants et continuer en toute sécurité. Vous obtiendrez également de l'expérience !

Transport

Ce service permet de déplacer le char d'assaut des enfants à l'aide d'un dirigeable.

En plus d'éviter les ennemis, vous pouvez également changer de route après avoir passé la fourche et obtenir des récompenses à cet endroit.