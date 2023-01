Fuga Melodies of Steel 2 - Les enfants repartent à la guerre début mai sur Nintendo Switch

Après un premier épisode riche en émotions, la licence Fuga revient pour un deuxième opus sobrement intitulé Fuga Melodies of Steel 2. Si nous n'avions qu'un teaser du jeu jusqu'à présent, CyberConnect2 nous offre ce jour le premier trailer officiel du jeu, accompagné de sa date de sortie, calée au 11 mai 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le site officiel a également été mis à jour avec de nouvelles illustrations et éléments sur l'intrigue et le gameplay. Comme pour le premier opus, Fuga Melodies of Steel 2 sera également sous-titré en français.

La suite de l'histoire captivante de Fuga : Melodies of Steel est arrivée ! Une année s'est écoulée depuis... mais le combat n'a pas cessé. Une fois encore, les enfants se dirigent vers le chaos de la bataille à bord d'un tank ! Quel terrible destin les attend, et quels secrets restent cachés dans ce monde ? Ce RPG au tour par tour est de retour avec plus de tactique, d'aventure et de drame que jamais ! Il présente un système de combat amélioré pour plus de stratégie et un tout nouveau système d'événements qui vous offre plus de choix excitants pour affecter votre expérience !

Source : Cc2