Fuga Melodies of Steel 2 - Le canon à âme et le Managarm se dévoilent dans un nouveau trailer

Si vous n'avez pas été suffisamment traumatisé par le premier épisode, Fuga Melodies of Steel 2 revient dans quelques semaines histoire de vous prendre encore plus les tripes. Suite directe du premier opus se déroulant un an après la conclusion de ce dernier, nous retrouvons de nouveau un groupe d'enfants aux commandes d'un tank de l'ancien monde, pouvant garantir une victoire facile au prix d'un lourd sacrifice. Pour cette suite, le tank que l'on aura à disposition disposera de deux armes que nous vous détaillons ci-dessous, avec un trailer pour accompagner le tout. Pour rappel, Fuga Melodies of Steel 2 sortira le 11 mai 2023 sur Nintendo Switch.

Le canon à âme : le compte à rebours vers la mort ?

Le canon à âme est une arme mortelle capable d'abattre des ennemis puissants d'un seul coup !

Son utilisation se fait au prix de la vie d'un enfant, c'est pourquoi il faut éviter de l'utiliser autant que possible. Cependant, lorsqu'elle détectera un danger, l'IA connue sous le nom de Hax choisira au hasard un enfant à sacrifier et lancera elle-même la séquence du compte à rebours du canon à âme !

Les joueurs doivent vaincre tous les ennemis avant qu'il ne soit trop tard !