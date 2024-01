Fuga: Melodies of Steel 2 s'offre enfin une démo

Sorti en mai 2022 après un premier opus qui avait marqué les esprits de ceux l'ayant essayé, il faut avouer que la communication a été plutôt timide autour de Fuga: Melodies of Steel 2. Afin de motiver les joueurs à lui donner une change, CyberConnect2 vient d'annoncer qu'une démo du RPG était enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. S'agissant d'une suite directe au premier opus, nous vous conseillons tout de même de faire le premier épisode en amont,

Un an s'est écoulé depuis la guerre... Mais nos jeunes héros n'étaient pas au bout de leurs peines !

Dans le cadre de recherches sur le Taranis, les enfants sont convoqués à Pharaoh, la nouvelle capitale du pays. Mais lors de l'inspection, le char géant s'emballe inexplicablement, emportant avec lui cinq de leurs compagnons. Malt et ses amis restants partent alors à sa poursuite, à bord du Tarascus, l'arme qu'ils avaient combattue autrefois...

Un système de combat amélioré pour plus de stratégie !

Des contrôles plus réactifs pour répondre au retour des joueurs, et une tactique poussée à l'extrême grâce au Managarm et au nouveau Canon des Âmes !

De nouveaux choix possibles sur la route !

Des niveaux encore plus intéressants à parcourir. Tout un éventail d'options de support grâce au nouveau système de dirigeable !

Des choix donnant lieu à de nouvelles scènes !

Vos décisions durant l'histoire font augmenter vos jauges de Jugement, influant ainsi sur les événements. Ressentez les conséquences de vos actions, aussi bien en jeu que dans l'histoire !

Fuga: Melodies of Steel 2, un RPG teinté de désespoir, de haine, de tristesse et d'émotion, où chacune de vos décisions compte !