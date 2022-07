Fuga: Melodies of Steel 2 se dévoile dans un premier teaser

Confirmé il y a quelques jours à peine, Fuga: Melodies of Steel 2 revient dans l'actualité avec la publication d'un premier teaser. Alors que l'on pensait logiquement à une suite prenant place plusieurs siècles après l'aventure principale comme le suggérait la fin du premier épisode, il s'agira finalement d'une suite directe se déroulant 1 an après les événements du premier opus.

Une année s'est écoulée... et nos valeureux enfants se retrouvent de nouveau embarqués dans un char ! Quel terrible destin les attend, et quels autres secrets renferme ce bas monde ?

Fuga: Melodies of Steel 2 est un RPG stratégique qui pousse encore plus loin les thèmes du premier : combats tactiques, aventure et tragédie.

Un système de combat plus profond, des choix de routes plus palpitants, un système d’événements qui influe sur le scénario... Fuga: Melodies of Steel 2 regorge de nouveautés, qui seront dévoilées dans les prochains jours !