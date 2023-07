Fuga: Melodies of Steel 2 s'offre un DLC aux couleurs de Tail Concerto

Bien que Fuga: Melodies of Steel 2 ait fait un démarrage timide dans nos contrées, malgré les qualités du premier opus, CyberConnect2 ne lâche par son dernier jeu et nous propose dès à présent un nouveau contenu additionnel. Toujours tiré de la Saga Little Tail Bronx, nous pouvons acheter dès à présent un nouveau set de costumes aux couleurs des héros de Tail Concerto. Ce premier DLC est disponible à l'achat au prix de 4,99€, et si vous le souhaitez, un Season Pass est disponible dès à présent au prix de 11,99€, et il regroupera également deux autres DLC : Steampunk Costume Pack (Septembre 2023), et Animal Costume Pack (Novembre 2023).